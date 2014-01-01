Имплантация зубов в Новосибирске

К чему может привести длительное отсутствие зуба (зубов)?
Потеря костной ткани
Даже если удален всего один зуб, кость под ним перестает
получать жевательную нагрузку, и этот участок костной ткани со временем начинает проседать
(убывать). Чем больше времени проходит, тем значительнее может стать дефицит кости. Для
того, чтобы потом установить имплантат, потребуется провести костную пластику. Это
увеличивает сроки лечения и итоговую стоимость
Смещение и риск потери соседних зубов
Со временем зубы начинают смещаться в сторону «пустого» места:
либо по горизонтали, либо по вертикали. К примеру, если удален нижний зуб, то зуб сверху
может начать смещаться вниз, т.к. под ним нет опоры. Увеличивается вероятность потери
соседних зубов
Повышение нагрузки на остальные зубы
Из-за чего они могут начать «расшатываться» или, если на себя
принимают нагрузку передние зубы, это может привести к сколам и повышенной стираемости, а
также к проблемам с нижнечелюстными суставами
Изменение внешности
Возможно западание губ, изменение линии щек, появление
носогубных складок, морщин
Экономия времени. Вместо 2 приемов у хирурга - один. Готовый зуб с коронкой за несколько дней - вместо нескольких месяцев
Эстетика - особенно актуально для передних зубов. Временную коронку можно установить сразу. И вам не придется испытывать неудобства по этому поводу
У вас не будет периода, когда вы будете ходить «без зуба»
Имплантация All-on-4
Это технология, применяемая при полном отсутствии зубов, которая представляет собой фиксацию несъемного протеза на четырех имплантатах. Два имплантата устанавливаются в зоне фронтальных зубов, а два других в области жевательных зубов под специальным углом. За счет такого разного положения имплантатов удается сделать протез стабильным, а установка под наклоном позволяет поставить имплантат даже при недостатке костной ткани
Экономичность, поскольку устанавливаются всего 4 имплантата
Имплантация All-on-6
Это методика, которая также применяется при полном отсутствии зубов, и в этом случае несъемный мостовидный протез фиксируется на 6-ти имплантатах. 2 имплантата устанавливаются в области фронтальных зубов и 4 на месте жевательных зубов (2 вертикально и 2 под углом). Использование двух дополнительных имплантатов позволяет надежнее закрепить ортопедическую конструкцию и обеспечить правильное распределение нагрузки на имплантаты и достичь более длительных сроков службы конструкции
Имплантация в Центре Стоматологии – это максимальная надёжность и точность установки импланта до микрон, поскольку мы используем цифровой сканер. Это технологичное и комфортное решение предназначено для планирования ...Имплантация в Центре Стоматологии – это максимальная надёжность и точность установки импланта до микрон, поскольку мы используем цифровой сканер. Это технологичное и комфортное решение предназначено для планирования протезирования и ортодонтического лечения. Цифровое сканирование позволяет обойтись без снятия слепков и получить онлайн виртуальную модель высокой точности, по которой врач и зубной техник создают виртуальный макет ваших зубов еще до начала работы. В результате сокращается количество визитов к врачу и потраченного времени. И вы заранее можете увидеть и утвердить будущий результат.Узнать большеСкрыть
Стоимость имплантации под ключ
Implantium
Osstem
Straumann
Импланты Implantium
Имплантационную систему Implantium мы используем при классической стандартной
ситуации, когда костные ткани в достаточном объёме и не требуется
костно-пластических операций. Для одномоментной имплантации система Implantium
чаще не используется.
Возможность ранней нагрузки импланта, через 2 месяца с момента установки
Многофункциональность – возможна установка в кость любой плотности
Самая доступная цена в линейке имплантов премиум-класса
Улучшенное крепление имплантата возможно за счет слегка шероховатого покрытия
Время приживления8-12 недель
Имплантат с установкойот 23 900 руб.
Одномоментная установкаВозможна
Цена под ключот 54 000 руб.
Импланты Straumann SLA (Швейцария)
Straumann – в основе системы дентальной имплантации лежит многолетний опыт научных исследований и опережающие свое время разработки, поэтому ее применение способствует прогнозируемому достижению благоприятного исхода лечения. Приживление происходит в кратчайшие сроки, данный имплантат можно ставить даже в сложных случаях, при сахарном диабете (после того, как врач подтвердит данную возможность), при минимуме костной ткани и прочее (уточнить можно будет на консультации у нашего имплантолога).
Сплав Roxolid - это революционный материал, разработанный специально для производства имплантатов. Титаново-циркониевый сплав обладает более высокой прочностью и характеризуется высокой биосовместимостью (приживаемостью). Результаты механических испытаний свидетельствуют об исключительных характеристиках сплава Roxolid.
Straumann SLA Active - это не просто имплантаты малого диаметра. Это больше вариантов лечения, а также уменьшение инвазивности лечения. Применение имплантатов небольшого размера обеспечивает сохранение тканей и благотворно влияет на васкуляризацию.
Имплантаты SLActive - идеальный выбор в любой клинической ситуации, в том числе при ограниченном объеме костной ткани, немедленной нагрузке (имплантации за 1 день), нарушении способности к заживлению ран и т.д.