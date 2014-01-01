Имплантация зубов в Новосибирске

Имплантация в Центре Стоматологии – это максимальная надёжность и точность установки импланта до микрон, поскольку мы используем цифровой сканер. Это технологичное и комфортное решение предназначено для планирования ...

Имплантация в Центре Стоматологии – это максимальная надёжность и точность установки импланта до микрон, поскольку мы используем цифровой сканер. Это технологичное и комфортное решение предназначено для планирования протезирования и ортодонтического лечения. Цифровое сканирование позволяет обойтись без снятия слепков и получить онлайн виртуальную модель высокой точности, по которой врач и зубной техник создают виртуальный макет ваших зубов еще до начала работы. В результате сокращается количество визитов к врачу и потраченного времени. И вы заранее можете увидеть и утвердить будущий результат.