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Хирургия Имплантация зубов

Имплантация зубов в Новосибирске

от 16 000 руб. за имплантат с установкой
0% Рассрочка*
  • Только проверенные имплант-системы
  • Многолетний опыт хирургов-имплантологов
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Имплантация зубов в Новосибирске

К чему может привести длительное
отсутствие зуба (зубов)?

Потеря костной ткани
Даже если удален всего один зуб, кость под ним перестает
получать жевательную нагрузку, и этот участок костной ткани со временем начинает проседать
(убывать). Чем больше времени проходит, тем значительнее может стать дефицит кости. Для
того, чтобы потом установить имплантат, потребуется провести костную пластику. Это
увеличивает сроки лечения и итоговую стоимость
Смещение и риск потери соседних зубов
Со временем зубы начинают смещаться в сторону «пустого» места:
либо по горизонтали, либо по вертикали. К примеру, если удален нижний зуб, то зуб сверху
может начать смещаться вниз, т.к. под ним нет опоры. Увеличивается вероятность потери
соседних зубов
Повышение нагрузки на остальные зубы
Из-за чего они могут начать «расшатываться» или, если на себя
принимают нагрузку передние зубы, это может привести к сколам и повышенной стираемости, а
также к проблемам с нижнечелюстными суставами
Изменение внешности
Возможно западание губ, изменение линии щек, появление
носогубных складок, морщин
1. Установка имплантата
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Имплантат
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Формирователь десны
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Работа имплантолога
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Итого: от 18 300 руб.
2. Установка коронки
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Слепки, модели, работа ортопеда и техника
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Индивидуальный абатмент
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Коронка на имплантат
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Итого: от 27 800 руб.
Акция! Имплантация под ключ с коронкой из ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ за 46100 р. Консультация ортопеда БЕСПЛАТНО при прохождении 3D-диагностики (снимок КТ).

Акция! Имплантация под ключ с коронкой из ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ за 46100 р. Консультация ортопеда БЕСПЛАТНО при прохождении 3D-диагностики (снимок КТ).

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Лечение в рассрочку
0% процентов, без переплат. Оформление прямо у нас в Центре за 5-10 минут
Сопровождение на всех этапах лечения
Наш менеджер-координатор поможет вам составить удобный график приёмов, согласует комфортные условия оплаты и всегда будет на связи
Цена зависит от способа имплантации
Классическая
Одномоментная
All-on-4
All-on-6

Классическая имплантация

Это имплантация зуба, который был удален более чем 3 месяца назад. Если есть недостаток костной ткани – делается костная пластика (синус-лифтинг) и последующая имплантация
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  • Надежный метод имплантации, который используется уже несколько десятков лет
  • Большой выбор ортопедических конструкций (одиночные коронки на имплантат, мостовидные протезы)

Одномоментная имплантация

Это удаление и имплантация зуба сразу за один прием. Делается при достаточном объеме костной ткани и при отсутствии очагов воспаления в области удаляемого зуба
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  • Экономия времени. Вместо 2 приемов у хирурга - один. Готовый зуб с коронкой за несколько дней - вместо нескольких месяцев
  • Эстетика - особенно актуально для передних зубов. Временную коронку можно установить сразу. И вам не придется испытывать неудобства по этому поводу
  • У вас не будет периода, когда вы будете ходить «без зуба»

Имплантация All-on-4

Это технология, применяемая при полном отсутствии зубов, которая представляет собой фиксацию несъемного протеза на четырех имплантатах. Два имплантата устанавливаются в зоне фронтальных зубов, а два других в области жевательных зубов под специальным углом. За счет такого разного положения имплантатов удается сделать протез стабильным, а установка под наклоном позволяет поставить имплантат даже при недостатке костной ткани
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  • Восстановление зубного ряда в короткие сроки
  • Экономичность, поскольку устанавливаются всего 4 имплантата

Имплантация All-on-6

Это методика, которая также применяется при полном отсутствии зубов, и в этом случае несъемный мостовидный протез фиксируется на 6-ти имплантатах. 2 имплантата устанавливаются в области фронтальных зубов и 4 на месте жевательных зубов (2 вертикально и 2 под углом). Использование двух дополнительных имплантатов позволяет надежнее закрепить ортопедическую конструкцию и обеспечить правильное распределение нагрузки на имплантаты и достичь более длительных сроков службы конструкции
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  • Максимально равномерное распределение нагрузки за счет 6 опор
  • Надежность и долговечность
  • Восстановление зубного ряда в короткие сроки
  • Возможность проведения операции даже при значительной атрофии костной ткани и средней степени пародонтита/ пародонтоза
Наши хирурги-имплантологи владеют всеми методами имплантации зубов. Выполняют несколько имплантаций в день - и имеют огромный опыт!

Наши хирурги-имплантологи владеют всеми методами имплантации зубов. Выполняют несколько имплантаций в день - и имеют огромный опыт!

ПОДРОБНЕЕ
Имплантация в Центре Стоматологии – это максимальная надёжность и точность установки импланта до микрон, поскольку мы используем цифровой сканер. Это технологичное и комфортное решение предназначено для планирования ... Узнать больше

Стоимость имплантации под ключ

Implantium
Osstem
Straumann

Импланты Implantium

Импланты Implantium
Имплантационную систему Implantium мы используем при классической стандартной
ситуации, когда костные ткани в достаточном объёме и не требуется
костно-пластических операций. Для одномоментной имплантации система Implantium
чаще не используется.
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  • Высокая приживляемость системы;
  • Минимальное повреждение кости;
  • Низкий риск появления боли и осложнений после операции;
  • Надежная фиксация моста и других протезов;
  • За счет наличия титанового стержня обеспечивается прочность и надежность конструкции.
Время приживления 12 недель
Имплантат с установкой от 16 000 руб.
Одномоментная установка Нежелательна
Цена под ключ от 46 100 руб.

Импланты Osstem

Импланты Osstem
Osstem – это имплантаты премиум-класса, которые сегодня устанавливают более, чем в 60 странах мира. Лозунг компании-производителя: «Здоровые зубы для всего человечества»
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  • Возможность ранней нагрузки импланта, через 2 месяца с момента установки
  • Многофункциональность – возможна установка в кость любой плотности
  • Самая доступная цена в линейке имплантов премиум-класса
  • Улучшенное крепление имплантата возможно за счет слегка шероховатого покрытия
Время приживления 8-12 недель
Имплантат с установкой от 23 900 руб.
Одномоментная установка Возможна
Цена под ключ от 54 000 руб.

Импланты Straumann SLA (Швейцария)

Импланты Straumann SLA (Швейцария)
Straumann – в основе системы дентальной имплантации лежит многолетний опыт научных исследований и опережающие свое время разработки, поэтому ее применение способствует прогнозируемому достижению благоприятного исхода лечения. Приживление происходит в кратчайшие сроки, данный имплантат можно ставить даже в сложных случаях, при сахарном диабете (после того, как врач подтвердит данную возможность), при минимуме костной ткани и прочее (уточнить можно будет на консультации у нашего имплантолога).

Сплав Roxolid - это революционный материал, разработанный специально для производства имплантатов. Титаново-циркониевый сплав обладает более высокой прочностью и характеризуется высокой биосовместимостью (приживаемостью). Результаты механических испытаний свидетельствуют об исключительных характеристиках сплава Roxolid.

Straumann SLA Active - это не просто имплантаты малого диаметра. Это больше вариантов лечения, а также уменьшение инвазивности лечения. Применение имплантатов небольшого размера обеспечивает сохранение тканей и благотворно влияет на васкуляризацию.

Имплантаты SLActive - идеальный выбор в любой клинической ситуации, в том числе при ограниченном объеме костной ткани, немедленной нагрузке (имплантации за 1 день), нарушении способности к заживлению ран и т.д.
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  • Усовершенствованное покрытие SLA создает максимальную площадь контакта с костью, тем самым ускоряя приживление и уменьшая риски
  • Резьба имеет строение, которое позволяет сократить травматизацию тканей до минимума
  • Титановый стержень полностью соответствует форме зубного корня
  • Мягкие ткани быстро восстанавливаются благодаря гидрофильной поверхности конструкции
Время приживления 8-12 недель
Имплантат с установкой от 39 600 руб.
Одномоментная установка Возможна
Цена под ключ от 67 400 руб.

На приёме вас ждёт:

  • Экспертный осмотр полости рта и анализ по 3D-снимку
  • Цифровое сканирование челюсти при необходимости
  • Консультация смежных специалистов при необходимости
  • Рекомендации по подбору имплантата, коронки. Озвучивание стоимости
Звоните
8 (383) 209-27-00 (ул. Ленина, 12)
8 (383) 209-37-10 (пр-т Дзержинского 1/1)

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